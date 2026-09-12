ラシン・サンタンデールのホセ・アルベルト監督は、土曜日に行われたデポルティボ・アラベス戦（2－1）での勝利を喜んだ。このカンタブリアのクラブにとって今季のリーガ・エスパニョーラでは2勝目となり、いずれもエル・サルディネロ（ラシンの本拠地）での勝利となった。

アルベルト監督は試合後、スペイン紙「マルカ」が伝えた発言でこう語った。「我々にとって非常に完成度の高い試合だったと思う。これまでの節でも見せてきたように、非常にまとまりのある相手を前にしての、いい勝利だ」

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さらにこう続けた。「チームはミスから学んでいる。今日は我々は競り合い、試合を非常によく読めた。彼らが集団として成長していくのを見られて、とてもうれしい」

新鋭のヤセル・ザビリが輝きを放ち、勝利につながる2得点を挙げたにもかかわらず、監督は勝因をこのモロッコ人フォワード一人に絞ることを避け、チーム全体のパフォーマンスの重要性を強調した。

ホセ・アルベルト監督は語った。「私にはチーム全体として非常にいい試合に見えた。出場した全員の働きを認めたい。ザビリは起きているすべてに天にも昇る心地（非常に幸せ）だろうが、彼はさらに努力を続けなければならない。というのも、彼はまだ我々に多くのものをもたらせると思うからだ」

試合は18分、フィル・コスキが決めてアラベスが先制したが、38分にザビリが同点に追いついた。素早い抜け出しから右サイドで抜け出し、巧みにファーサイドへと流し込んだ。

そして53分、このモロッコ人スターは再びゴールを決め、アラベスのゴール前へのクロスから2点目を挙げ、チームに勝ち点3をもたらした。

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