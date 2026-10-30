ラシンの監督がモウリーニョに挑戦状、レアル・マドリー戦前に大胆なメッセージ

ラシン・サンタンデールの監督ホセ・アルベルト・ロペスは、日曜日に「エル・サルディネロ」で行われるレアル・マドリードとの一戦において、チームはいつものスタイルを捨てることはないと明言し、王者相手にサプライズを起こすためには、勇気を持つと同時にバランスを保つことが不可欠だと強調した。

ラシンの指揮官は試合前の記者会見で、レアル・マドリードは大きな攻撃力を備えており、勝利を収めるために特別な試合をする必要はないと述べ、次のように説明した。「レアル・マドリードは、相手を倒すために大きな試合をする必要はない。まず得点を狙い、その後に試合を狙うチームだ」

ホセ・アルベルトは、マドリードの脅威をフランス代表のスター、キリアン・エムバペだけに絞って考えることに警鐘を鳴らし、レアル・マドリードのメンバーには並外れた個の能力を持つ選手がそろっていると強調した。

彼はこう語った。「これはエムバペ一人の問題ではない。チームのどの選手も天才であり、個の質と途方もない才能で相手を屈服させることができる。あらゆる動きでこちらのバランスを崩してくるからだ」

この一戦の難しさを認めつつも、指揮官はチームをここまで導いてきたアイデンティティを貫くこと、そして無謀な突進や無計算なリスクを避けることを強調し、こう述べた。「我々は自分たちのスタイルを維持しようとするし、それが勝利により近づけてくれると思う。しかし勇気は無謀さを意味しない。我々はバランスを保たなければならない。彼らは我々に持てる力のすべてを出させてくるからだ」

この試合はラシン・サンタンデールにとって特別な意味を持つ。レアル・マドリードとの対戦から約15年ぶりに実現する一戦であり、監督が明言した通り、クラブが長く待ち望んでいた試合なのだ。監督は、チームがこの段階にたどり着くまで困難な道のりを歩んできたと指摘した。

ホセ・アルベルトはこう付け加えた。「我々は長い間、こうした試合を求めてきた。クラブは昨日のような舞台で困難な道のりを歩んできた。そして今、落ち着いてこの一戦に臨む。こうしたチームとの対戦は簡単ではない。彼らにとってはどの試合も非常に重要な意味を持つ。我々にとっては、どんな日に負けるのも難しいことだが、彼らにとっての引き分けは敗北に等しい。リーグを落とすことを意味しかねないからだ」

ラシンの監督はレアル・マドリードと指揮官ジョゼ・モウリーニョを称賛し、王者は今季において最良の時期を過ごしていると評価したが、その一方で、ホームの利とサポーターという二つの要素に頼って相手に立ち向かうとした。

彼はこの文脈で次のように語った。「我々のスタジアムで、我々のサポーターがいれば、途方もない力を感じる」。そして「エル・サルディネロ」のスタンドが「圧力鍋」のような状態と化し、レアル・マドリードの選手たちを試合を通じて大きなプレッシャーにさらすだろうと予想した。

ホセ・アルベルトは、試合を前にしたチームのメンタリティを映す言葉で締めくくった。「我々には失うものは何もない」