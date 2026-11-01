ラシン・サンタンデールの主将イニゴ・サインス・マサは、レアル・マドリーとの対戦でキリアン・ムバッペに与えられたPKの判定を批判し、ファウルに値するプレーではなかったと主張した。この試合はレアル・マドリーが3対0で勝利を収めた。

サインス・マサは試合後、次のように語った。「我々からすれば、どう考えてもPKとは認められない。リプレイを何度も見たが、接触は極めて軽微で、PKに値するものだとは思わない。サッカーをやったことのある人なら誰でも、あれがPKではないと分かるはずだ」

ラシンの主将はさらに続けた。「審判がミスを犯すことはある。しかし、我々に与えられた末に取り消されたPKのように、なぜビデオ・アシスタント・レフェリーが判定を正すために介入しなかったのかも理解できない。あちらの取り消しは、おそらく正しかったのだろうが」

チームのパフォーマンスについての評価では、サインス・マサは前半はレアル・マドリーが試合を支配していた側であったと認めたが、ハーフタイムの後はラシンの選手たちがより良い姿を見せ、より強い個性と勇気を持ち、ボールを要求し相手陣内で動くことにより大胆になったと指摘した。

そして彼は、この改善がチームがPKを要求したあのプレーをはじめ、いくつかのシュートや攻撃の試みといった危険なチャンスの創出につながったと説明した。

ラシンの主将は、29分にピッチを後にしたチームメイト、アルバロ・マンティージャの負傷についても触れ、負傷が一時的な不安にとどまり、チームがシーズンを通して彼を頼りにできることを願うと述べた。