スペインサッカー連盟の規律委員会は、先週日曜日に行われたレアル・マドリードとの対戦で、観客の一人がスタンドからライターを投げ込んだことを理由に、ラシン・サンタンデールに罰金を科した。

審判技術委員会は、この試合の主審がレアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペに対して誤ったPKを与えたことを認めていた。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、今回の処分は、主審ホセ・ルイス・モヌエラ・モンテロがラシンのペナルティーエリア内でチュアメニへのハンドの有無を確認するためにビデオ・アシスタント・レフェリーの映像を検証した後、最終的にPKを与えないと判断したことを受けて起きた出来事を背景にしている。

主審は公式報告書にライターが投げ込まれた出来事を記載し、次のように説明した。「78分、スタンドからライターが投げ込まれ、第2副審の近くに落下したが副審には当たらなかったことを理由に、物投げ込み対応プロトコルの第1段階が発動された」

このプロトコルは、スタジアム内のスピーカーを通じて警告を発するものである。

スペインサッカー連盟の規律委員会は、「試合中の軽微な秩序違反」を理由にラシン・サンタンデールに罰金を科し、出来事を取り巻く状況に応じて、中程度の等級の下限で処分を適用した。

同委員会は、「試合中の軽微な秩序違反」に関する第117条を根拠とした。同条には次のように規定されている。「試合の開催に際して、本規程第15条で定められた事例に該当する事象が発生し、懲戒機関がそれを軽微な違反と分類した場合、責任を負うクラブには602ユーロまでの罰金が科される」

これに基づき、ラシン・サンタンデールに科された罰金は301ユーロとなった。