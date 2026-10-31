スペインのラシン・サンタンデールは、スペイン国王杯の試合として日曜に「エル・サルディネロ」で予定されているレアル・マドリード戦を前に、チケットを違法に転売する行為に関与したことが判明した41人に対して厳格な措置を講じた。

同クラブは公式声明で、この処分の対象にはシーズンチケット保有者15人、サポーター6人、そしてチケット申込者の有効登録名簿（RASE）に登録された20人が含まれると説明し、該当者全員にスタジアムへの入場を禁止する旨を通知したうえで、チケット売り場へ向かう前に事情を説明する機会を設けたと強調した。

またラシン・サンタンデールは、クラブの基本規約およびスポーツ施設の内部規則、さらに2026-2027シーズンのシーズンチケットキャンペーンの条件に定められた、シーズンチケット、サポーターカードおよびチケットに関する規定に違反したとして、この41人に対する調査ファイルを開いた。

同クラブは、調査が完了し次第、措置の結果を該当者およびサポーターに伝えるとしたうえで、来たる日曜のレアル・マドリード戦では警備体制とスタジアムへの入場手続きを強化すると同時に発表した。

さらにクラブはサポーターに連帯の精神を持つよう呼びかけ、試合のチケットへの需要が高まる中で、一部のサポーターが他者を犠牲にして金銭的利益を得ようとしたことに遺憾の意を示した。

ラシンは声明の最後で、高い需要を利用してチケットを転売することは容認できないと強調し、特にこうした行為が、規定を守ったサポーターから試合観戦のためのチケットを入手する機会を奪ったと指摘した。