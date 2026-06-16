ラシュフォードの契約に奇妙な条項があり、物議を醸している。

米国カンザスシティでイングランド代表の練習に参加したマーカス・ラッシュフォードは、気温30度超の猛暑にも動じず、クラブの将来への不安を一切見せなかった。

現時点では将来について考える余裕はなく、数週間後に始まるワールドカップでのスリーライオンズの戦いに集中している。

メディアに公開された15分の練習では、ラシュフォードはジョード・ビリンガム、イヴァン・トニー、ジェイド・スペンス、イペリチ・イゼ、 アンソニー・ゴードンらとパス練習を行った。これは水曜日にダラスで行われるグループ12のクロアチア戦に向けた準備だ。

クラブの将来を巡る噂が絶えない中、この集中力を維持することが彼の最大の課題だ。ただし月曜日は、選手にとって新たな進展はなかった。

バルセロナはマンチェスター・ユナイテッドとの間で合意していた2600万ポンドの買い取りオプションを発動せず、期限が過ぎた。

この結果は事情通にとって驚きではなく、バルセロナが期限内にオプションを行使しないとの見方が強まっていた。英BBCも同様の報道をしていた。

7月1日までに ラシュフォードはアトランタでのワールドカップ・ラウンド32に集中したいが、7月1日に正式にマンチェスター・ユナイテッドに復帰する。残契約は2年で週給32万5000ポンドだ。

信頼できるジャーナリスト、デビッド・オーネスタイン氏によると、ラッシュフォードの契約には4000万ポンドの違約金条項があり、マンチェスター・シティとリヴァプールを除く獲得希望クラブに適用されるという。

同選手本人はユナイテッド復帰の場合、国内他クラブへの移籍は希望せず、海外で野心に合う機会がなければ残留する意向だという。

本人は代表戦が終わるまで去就判断を先送りし、W杯でのイングランド代表の成功に集中している。