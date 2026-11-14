ラサナ・クリバリの邸宅で窃盗、6万ユーロ相当の高級腕時計が盗まれる

レッチェのMFラッサナ・クリバリの邸宅で窃盗事件が起きた。犯人は高級腕時計4本を持ち去り、被害額は計約6万ユーロと推定されている。事件は11月10日の夜、所有者らが不在の間に起きた。
犯人らは、レッチェとアルネザーノを結ぶ道路沿いにあるクリバリの自宅を狙った。『Sportmediaset』によると、犯人らは玄関の扉をこじ開けて邸宅に侵入。複数の部屋を物色し、室内をひどく荒らした。寝室ではクローゼットを見つけ、そこから高価な腕時計4本を持ち去った。被害額は初期の推定で約6万ユーロに上るとみられる。
現時点では、犯人らがほかの物も持ち去ったかどうかは分かっていない。ほかに紛失した物がないか、確認が続いている。現場にはカラビニエリの無線機動部門とモンテローニ・ディ・レッチェ署の隊員が駆けつけ、必要な調査を行った。窃盗の詳しい経緯を解明し、犯人を特定するための捜査が続いている。
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