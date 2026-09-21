2030年ワールドカップの決勝を開催するスタジアムをめぐる論争が続いている。当初は決勝がサンティアゴ・ベルナベウで行われるというのが有力な見方であり、スポティファイ・カンプ・ノウも候補の一つとして浮上していたが、この問題はスペインとモロッコの間で依然として未決着のままだ。

しかし、最新の情報は、モロッコのベンスリマン市に建設中のグラン・スタッド・アッサン2世で決勝が開催される可能性が高まっていることを示している。特に、完成時に備える巨大な収容能力がその理由だ。

スペイン紙『スポルト』が掲載した報道によると、モロッコサッカー連盟会長のファウジ・ラクジャは、新スタジアムが提供すると見込まれる大きな設備を根拠に、決勝開催に向けて自国の招致計画を強化する取り組みを進めている。

グラン・スタッド・アッサン2世は約11万5000人の観客を収容する予定で、約10万5000人に迫るとされるスポティファイ・カンプ・ノウの予想収容能力、そして約7万8000人の収容能力を持つサンティアゴ・ベルナベウを上回る。

ベンスリマンが決勝開催の栄誉を担う

モロッコの議会選挙を数日後に控え、真正近代性党の選挙イベントで行った演説の中で、ラクジャは2030年ワールドカップ決勝を開催したいという自国の明確な意欲を表明した。

モロッコサッカー連盟会長はこう述べた。「私たちは、どの代表チームが試合を戦うことになろうとも、モロッコが2030年ワールドカップ決勝を開催するために、すべての機関、すべてのモロッコ人とともに取り組んでいく。誰が拒もうとも、誰が嫌おうとも」

この発言は、約10日前にラクジャが行った発言に続くものだ。その際、彼はベンスリマン県が「2030年ワールドカップ決勝を開催する栄誉を得るだろう」と断言し、この世界的なイベントに向けた地域の整備と準備の必要性を強調していた。

ラクジャは以前の発言の中で、次期政権への参加を望む責任者たちは、世界最大級のスタジアムの一つになると見込まれる新スタジアムのプロジェクトと結びついているベンスリマン県の整備に取り組む必要があると述べた。

スタジアムの準備状況がモロッコの可能性を高める可能性

モロッコ側の主張によれば、同スタジアムの優位性は収容能力にとどまらない。その完成時期が、決勝開催の栄誉を得るための追加的な好機を与える可能性があるからだ。

各種の見積もりによると、グラン・スタッド・アッサン2世は4億5000万ユーロを超える費用をかけて2027年までに完全に完成する見込みであり、これにより2030年ワールドカップ開幕前にテスト運用や大規模なスポーツイベントの開催が可能になる。

準備状況という要素は、決勝開催をめぐる競争において重要なポイントとなり得る。特に、バルセロナ会長のジョアン・ラポルタがワールドカップの決着をつける一戦を開催することを望んでいるスポティファイ・カンプ・ノウの再開発工事が続いている状況ではなおさらだ。

最終決定はFIFAの手に

モロッコ側の自信に満ちた発言にもかかわらず、2030年ワールドカップ決勝を開催するスタジアムに関する最終決定はまだ下されておらず、国際サッカー連盟(FIFA)は選択の発表を来年、あるいは2028年まで待つと見込まれている。