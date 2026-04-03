ラキティッチ：「レアル・マドリードの欧州での強さには明確な理由がある」

元バルセロナのスター選手であるクロアチア人のイヴァン・ラキティッチは、チャンピオンズリーグにおけるレアル・マドリードの優位性は「決して不可解なことではない」と述べ、同クラブの素晴らしい働きこそがこうした結果の主な要因であると指摘した。

ラキティッチは記者会見で次のように語った。「ことは極めて明白だ。物事をきちんと行えば、それは実を結ぶ。そしてレアル・マドリードは多くのことを見事にこなしている」

さらに、「アルビロアやレアル・マドリード、プレースタイルなどについて様々な意見があることは理解している。しかし、結果が出ている。これは偶然ではない」と続けた。

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さらに彼はこう続けた。「レアル・マドリードに移籍して、最初から何かを手にする選手などいない。物事を正しく行えば、サッカーは報いてくれるし、そうでなければ報いてはくれない」。

ラキティッチはさらにこう続けた。「シティ戦の後、レアル・マドリードには警戒が必要だと述べた…私にとって、レアル・マドリードは常にシティに対する明確な優勝候補であり続けている。他のチームを見ると、シティの方が強そうに見えるかもしれないが、レアル・マドリードは常に最有力候補だ。彼らはチャンピオンズリーグで偉大な歴史を持っているからだ」。

レアル・マドリードは現在、チャンピオンズリーグ準々決勝でのバイエルン・ミュンヘン戦に向けて準備を進めており、一方、バルセロナは同国のアトレティコ・マドリードと対戦する。