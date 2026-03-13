ラキティッチ：「モドリッチはミランにもう1年残れるだろう。彼がレアル・マドリードに残らなかったのは意外だ」

ルカ・モドリッチも本日、ミラノで開催された「ワールド・レジェンズ・パデル・ツアー2026」のミラノ・オープンの開幕日に姿を見せた。この大会には、ミラノの都心部に多くの元サッカー選手をはじめとする著名人が集結した。その中には、ACミランのMFであるモドリッチの親友であり、元代表チームメイトでもあるイヴァン・ラキティッチもおり、彼は会場にいた記者団の取材に応じた。以下は彼の発言である：





モドリッチの近況はいかがでしたか？





「僕たちは長年の友情を築いてきたし、彼は初日と全く変わらないよ。彼は素晴らしい人間であり、素晴らしい選手だ。僕にとっては兄のような存在なんだ。久しぶりに会えて本当に嬉しい。みんな、ルカのプレーを楽しんでほしい。彼が成し遂げていること、そして多くの若手選手がいるこのチームに溶け込んでいる様子は、本当に素晴らしいものだからね」





セリエAでこれほどのインパクトを与えると予想していましたか？





「それは常に彼次第です。彼が世界最高のミッドフィールダーの一人であり続けている以上、驚きではありません。驚いているのは、彼がレアル・マドリードに残らなかったことです。ファンとして言いますが、彼がイタリアに来てくれて嬉しいです。彼は常に自身のキャリアを誇りに思っていると言っていたものの、セリエAでのプレーが少なくともあと1年は足りなかったと言っていましたから。ですから、彼を存分に楽しんでください。私たちスペインでは、彼の存在が本当に恋しいのです」





彼はあと1年ここに残る可能性はあるでしょうか？





「彼をイタリアに連れてきたスポーツディレクターを称賛したいし、できればルカを引き留められることを願っている。彼はとても楽しんでいると思うし、それが見て取れる。そうでなければ、今のようなプレーはできないだろうから」





ダービーでの勝利後、ミランは優勝できるでしょうか？





「まあ、確かに難しいですね。インテルは今シーズン、非常に重要な戦いを繰り広げていると思います。ミランは自信を持って、そしてルカを信じて戦い続けるべきです。チャンスがあれば、ミランはそれをものにするでしょう」







