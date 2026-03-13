ラキティッチが親友モドリッチを称賛：「これがミランが好調な理由だ。ルカはサッカーそのものだ。彼が楽しんでいる時は、たいてい勝つ」

ルカ・モドリッチはミランでとても幸せだと、イヴァン・ラキティッチが語った。バルセロナとセビージャでプレーした元MFは、スカイに対し次のように語った。





モドリッチが会いに来てくれて嬉しい？





「もちろんさ、彼はまるで兄貴のような存在だ。彼がミランでこんなに幸せそうな姿を見られるのは最高だよ。このまま続けてほしいね。『ちょっと待て、ここで僕とパデルをやろう』って言ったんだけど、彼はプレーを続けたいみたいだ」





モドリッチがミランで成し遂げていることは信じられないほどですか？





「本当に信じられないほどだ。ミランの選手たちは皆、ルカのプレーを楽しもうとしていると思う。彼自身も楽しんでいるし、そうしている時は大抵勝つ。だからこそ、ミランはここまで好調なんだと思う。若い選手たちは彼から多くを学ばなければならない」





ルカの特別な点はどこですか？





「一言だけ言わせてください。それは『サッカーそのもの』です。ルカのそばにいるなら、ただその瞬間を楽しむべきです。なぜなら、彼はサッカーを『楽しむ』のであって、『プレーする』わけではないからです。ルカが楽しんでいる時、相手チームは苦しむことになります。私たちクロアチア人にとって、彼のような選手がいてくれることは素晴らしいことです」