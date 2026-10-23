ラウタロ、待ちきれない様子でインテルのファンに呼びかけ「みんなが恋しくてたまらない」

インテルの主将ラウタロ・マルティネスは、もう戦列を離れていることに耐えられない。左太ももの屈筋に筋肉の違和感があり、少なくとも次の中断期間まではプレーできない。





それでもインテルの主将は、インスタグラムのストーリーズに投稿したメッセージで、ピッチに戻りたい気持ちをあらわにした。「みんなに会いたくてたまらない」とファンに向けてつづった。インテルはしばらくミランに勝てておらず、ハロウィーンのダービーは年間でも特に思い入れの強い一戦だが、ファンはこの試合でも背番号10を欠くことになる。