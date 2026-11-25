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インテルにとって、チャンピオンズリーグで実りある夜となった。イタリアの強豪はエンジンがかかるまでに時間を要したものの、VfBシュトゥットガルトをホームで2-0で下した。

前半20分、カルロス・アウグストがペナルティーエリア内で倒れ、インテルはPKを得たかに思われた。しかし、笛は鳴らなかった。前半終盤にはマルクス・テュラムのシュートがわずかに枠を外れ、ニコロ・バレッラのシュートはポストを叩いた。

ホームチームが先制したのは後半に入ってからだ。ヨシャ・ヴァグノマンがペナルティーエリア内でハンドを犯し、フランソワ・レクセティエ主審がPKを宣告。ペタル・スシッチがこれを決めた。

勢いに乗ったインテルは、残り15分でリードを2点に広げた。フェデリコ・ディマルコがラウタロ・マルティネスへ正確なクロスを送り、マルティネスが強烈なシュートをゴールの隅に突き刺した。

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コンディションを取り戻したアルゼンチン人FWにとって、大きな弾みとなるゴールだ。インテルの2点目を決めた時点で、マルティネスはピッチに立ってからまだ5分しか経っていなかった。

クリスティアン・キヴ監督は終盤、インテルの選手を次々と交代させた。主な理由は、今週土曜日にホームで行われるジェノアとのセリエAの試合を見据えてのことだった。

インテルはチャンピオンズリーグで5試合を終えて勝ち点9とし、12位に浮上した。キヴ監督率いるチームには、12月9日のボルシア・ドルトムントとのアウェー戦など、過密日程が待っている。