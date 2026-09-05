インテルはセリエAでナポリ相手に素晴らしい後半を見せ、勝ち点3を積み上げた。南イタリア勢はマッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドのゴールで0－2とリードしたが、インテルは最後の30分でそのビハインドを完全にひっくり返し、3－2で劇的勝利を収めた。ラウタロ・マルティネスがアディショナルタイムに決勝点を挙げたが、そのゴールは少し前なら反対側に生まれていてもおかしくなかった。

ナポリでは、エールディビジで知られる面々（ノア・ラング、ロレンツォ・ルッカ、ダビド・ネレス、サム・ブークマ）が全員ベンチスタートだった。また、ナポリ最大の名手であるケビン・デ・ブライネも、スコット・マクトミネイ不在にもかかわらず、控え役に甘んじた点が目を引いた。

見応えのある立ち上がりでは、インテルもナポリも先制点に迫った。アンディ・ディウフ（インテル）とアンドレ＝フランク・ザンボ・アンギサ（ナポリ）のシュートは、いずれもGKにセーブを強いるにはあと一歩だった。

前半はその後やや精彩を欠いたが、終盤に見どころが詰まっていた。ラスムス・ホイルンドはインテルGKジョゼップ・マルティネスにセーブする機会を与え、反対側では同じくGKアレックス・メレトがラウタロのシュートを止めて光った。

さらに前半アディショナルタイム深く、インテルはついに先制したかに見えたが、フェデリコ・ディマルコのFKはクロスバーに直撃した。すると後半開始直後にとうとうゴールが生まれ、歓喜したのはナポリだった。

インテルのビルドアップでの拙いプレーから、アリソン・サントスがボールを奪取。ブラジル人のシュートはマルティネスに阻まれたが、こぼれ球に誰よりも素早く反応したマッテオ・ポリターノが押し込み、0－1とした。

そのわずか3分後、ジョバンニ・ディ・ロレンツォのアシストからホイルンドがネットを揺らし、インテルは0－2と2点のビハインドを背負った。

だが、これはスリリングな後半の始まりにすぎなかった。両チームは攻撃的な姿勢を見せてチャンスを作り合い、インテルはラウタロのゴールで試合に戻った。アミル・ラフマニとの競り合いを制したラウタロが押し込み、1－2とした。

ナポリは次第に押し込まれ、その代償を払うことになる。カルロス・アウグストの巻いたクロスをボックス内で受けたマルクス・テュラムが、力強いヘディングをニアに突き刺し、メレトをまったく寄せつけず2－2に追いついた。

数分の間に両チームは決定機を立て続けに逃した。テュラムは至近距離から数十センチ上へ外し、反対側では途中出場のネレスも同じ運命をたどった。

そのさらに数瞬後には、ザンボ・アンギサがファーで押し込むだけという場面を迎えたが、ボールを完全にミートできなかった。そしてアディショナルタイム、ほとんど避けられないように思われた決勝点がついに生まれ、最後に勝ち切ったのはインテルだった。

テュラムが再びボックス内で足元にボールを収めると、マヌエル・アカンジに当たったボールはファーへ流れた。そこを狙っていたラウタロが押し込み、歓喜を爆発させた。3－2。