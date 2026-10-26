共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルのFWマルクス・テュラムは、フィオレンティーナに2-1で勝利した一戦のアディショナルタイムに圧巻のプレーを披露。同点ゴールを決めた後、決勝点につながるPKを獲得した。フランス人FWはゴール後のパフォーマンスを、負傷中の主将ラウタロ・マルティネスにささげた。

広告

テュラムがサン・シーロで劇的なアディショナルタイムの逆転劇を演出

マルクス・テュラムがインテルの救世主となった。クリスティアン・キヴ率いるチームはアディショナルタイムに2得点を挙げ、フィオレンティーナに2-1で逆転勝利。インテルは33本のシュートを放って試合を支配しながらも、フィオレンティーナのヒメネスに見事な一撃を決められ、先制を許していた。

ダビド・デ・ヘアに立て続けにセーブを阻まれ、インテルの敗色が濃くなったかに見えた。しかし90分、テュラムが自ら状況を打開した。

フランス人FWは鮮やかなシュートをカーブさせて同点弾を決めると、その3分後にはPKを獲得し、勝ち点3をもたらした。

テュラム、ラウタロのゴールパフォーマンスをまねた理由とチームの精神力を語る

試合後、テュラムはサン・シーロで7試合連続となるゴールを決めた後、主将ラウタロ・マルティネスのお決まりのゴールパフォーマンスを披露した理由を明かした。「最後まで試合に勝てると分かっているチームの自信がある。僕たちはいつでも勝てると分かっている」とテュラムは語った。

広告 広告

「ラウタロのように祝ったのは、最近彼が90分にゴールを決めているからだ」

Related Topics

「PKについて？ ミスは起こり得る。僕はペナルティーエリア内で攻め続け、DFを欺こうとしなければならない。そうすればPKを得られることもある」と付け加えた。

粘り強さでデ・ヘアの牙城を突破

テュラムが最後まで走り続けたこの試合では、デ・ヘアに重要な場面でシュートを阻まれ、カルロス・アウグストのシュートも2度、ゴールの枠に当たるなど、もどかしい時間が続いた。

広告

それでもテュラムは冷静さを保ち、93分にフィオレンティーナのDFバルデペニャスのファウルを誘って、決勝点につながるPKを獲得した。

月曜日に控える授賞式について問われると、「明日のバロンドール？ フランス人が受賞できたらうれしい」と話した。

広告

インテル、セリエA首位争いでラツィオに並ぶ

この劇的な勝利により、インテルはセリエAの順位表で首位ラツィオと勝ち点で並んでいる。

キヴ率いるチームは再び敗北を受け入れない姿勢を示し、好調なホームでの成績を維持した。

広告

インテルは高い士気を保ち、今後の国内大会と欧州大会の試合に備える。