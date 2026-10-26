テュラムがサン・シーロで劇的なアディショナルタイムの逆転劇を演出
マルクス・テュラムがインテルの救世主となった。クリスティアン・キヴ率いるチームはアディショナルタイムに2得点を挙げ、フィオレンティーナに2-1で逆転勝利。インテルは33本のシュートを放って試合を支配しながらも、フィオレンティーナのヒメネスに見事な一撃を決められ、先制を許していた。
ダビド・デ・ヘアに立て続けにセーブを阻まれ、インテルの敗色が濃くなったかに見えた。しかし90分、テュラムが自ら状況を打開した。
フランス人FWは鮮やかなシュートをカーブさせて同点弾を決めると、その3分後にはPKを獲得し、勝ち点3をもたらした。
テュラム、ラウタロのゴールパフォーマンスをまねた理由とチームの精神力を語る
試合後、テュラムはサン・シーロで7試合連続となるゴールを決めた後、主将ラウタロ・マルティネスのお決まりのゴールパフォーマンスを披露した理由を明かした。「最後まで試合に勝てると分かっているチームの自信がある。僕たちはいつでも勝てると分かっている」とテュラムは語った。
「ラウタロのように祝ったのは、最近彼が90分にゴールを決めているからだ」
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「PKについて？ ミスは起こり得る。僕はペナルティーエリア内で攻め続け、DFを欺こうとしなければならない。そうすればPKを得られることもある」と付け加えた。
粘り強さでデ・ヘアの牙城を突破
テュラムが最後まで走り続けたこの試合では、デ・ヘアに重要な場面でシュートを阻まれ、カルロス・アウグストのシュートも2度、ゴールの枠に当たるなど、もどかしい時間が続いた。
それでもテュラムは冷静さを保ち、93分にフィオレンティーナのDFバルデペニャスのファウルを誘って、決勝点につながるPKを獲得した。
月曜日に控える授賞式について問われると、「明日のバロンドール？ フランス人が受賞できたらうれしい」と話した。
インテル、セリエA首位争いでラツィオに並ぶ
この劇的な勝利により、インテルはセリエAの順位表で首位ラツィオと勝ち点で並んでいる。
キヴ率いるチームは再び敗北を受け入れない姿勢を示し、好調なホームでの成績を維持した。
インテルは高い士気を保ち、今後の国内大会と欧州大会の試合に備える。