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ラヴェンナでは、ロナウジーニョの現役復帰が今も話題を集めている。

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現役引退を表明してから約10年。46歳のブラジル人FWは先週日曜日、イタリア・セリエCのグループBで行われたリーグ戦で前半に出場し、所属するラヴェンナはダービーでフォルリに2-0で勝利した。その後、フォルリは辞任したニコラ・カンペデッリの後任監督にランベルト・ザウリを迎えた。

ラヴェンナのベンチにはアンドレア・マンドルリーニ監督がいる。同監督は『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、「間違いなく、ラヴェンナのスポーツ史における最高の瞬間の一つだった」と語った。

「ロナウジーニョを指導できたことは、たとえ一度だけで、試合前のウォーミングアップを加えた程度だとしても、私にとって純粋に感動的な経験だった。彼は紛れもない名選手だが、人間としても素晴らしい。誰もが知るあの笑顔でここにやって来て、チームメイトにも、下部組織の選手たちにも、家族にも気さくに接してくれた。自分の時間と明るさを惜しまず、セルフィーやサイン、あいさつを求める誰も断らなかった」

「ダービーという大事な試合を10人で戦うことになるのではと怖かったか？ まったくない。クラブとともに細部まで準備していた。ロナウジーニョの技術を生かすための明確なプランがあり、彼をプラスアルファの戦力にする特別な布陣も考えた」

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「マーケティング面では驚くべき一手だったが、私は監督であり、ピッチ上のことを担当している。そこで言えるのは、ロナウジーニョがフォルリを破るうえで重要だったということだ。非公式の試合だが、しかもダービーなのだから『この上なく公式』な試合だった」

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「ロナウジーニョは並外れた選手だ。テレビで見たとおりの礼儀正しさと人間味を持って、ロッカールームになじんだ。スーパースター気取りの態度はまったくなかった。私たちと一緒に着替え、選手たちを一人ずつ励まし、親密で忘れられない時間を分かち合った。間近で知っても期待を裏切らない、まさにそんな名選手だ」

「以前、私の教え子2人からも彼について聞いていた。ヴェローナを指揮していたとき、ラファエル・マルケスとハビエル・サビオラに（編集部注：2人はバルセロナ時代のロナウジーニョの元チームメイト）、彼がロッカールームでどんな人物か尋ねたんだ。2人が語ってくれた人物像は、ここラヴェンナで見た彼とぴったり一致した。明るく、笑顔を絶やさず、いつでもチームメイトのために力を貸す。試合に勝たせてくれると分かっているからこそ、ロッカールームを明るくしてくれる人物だ。ああいう名選手はプレッシャーを和らげてくれる」

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「特に親しくなった選手はいたか？ ヴィニシウスは彼と同じブラジル人で、案内役を務めた。だが、本当に全員と打ち解けていたと思う。試合前、チーム全員が彼の隣で写真に納まったこと、そして何より先制点で見せた歓喜がそれを物語っている。チャンピオンズリーグとワールドカップで優勝した選手が、46歳になってもフォルリ戦のゴールをあれほど喜ぶ姿は、私にとっても純粋に感動的だった」

「ラヴェンナでのロナウジーニョの影響力は、私がともにプレーした名選手の誰かを思い起こさせたか？ おそらく、私がインテルにいたときのカール＝ハインツ・ルンメニゲだ。あのときも、ファンにとってだけでなく、私たち選手にとっても並外れた補強だった」

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「ロナウジーニョは、もう一度戻って試合に出たいと私に言ってくれた。楽しかったし、選手たちともとてもうまくやれたそうだ。私としては、いつでも大歓迎だ。あのような名選手には、扉を開けているどころか、大きく開け放っている」