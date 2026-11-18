共有 GOALをGoogleでフォロー

ラヴェンナでは、ロナウジーニョの試合復帰が引き続き話題の中心となっている。

広告

現役引退を発表してから約10年がたつ46歳のブラジル人FWは先週日曜日、イタリア・セリエCのグループBで行われたリーグ戦で、フォルリとのダービーの前半に出場。所属するラヴェンナが2-0で勝利した。その後フォルリは、辞任したニコラ・カンペデッリに代わってランベルト・ザウリを新監督に迎えた。一方、1997年生まれでユヴェントスの育成組織出身、元カリアリのDFフィリッポ・ロマーニャが練習にテスト参加し始めた。昨季終了後、6月30日に契約が満了してサッスオーロを退団し、フリーとなっていた。

もう一方のベンチにいたのは、ラヴェンナのアンドレア・マンドルリーニ監督だ。同監督は『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、「間違いなく、ラヴェンナのスポーツ史における最高の瞬間の一つだった」と語った。

「ロナウジーニョを指導したのは、試合前のウォーミングアップを含めても一度だけだが、私にとっては純粋に感動的なことだ。彼は紛れもない一流選手であり、それだけでなく素晴らしい人間でもある。誰もが知るあの笑顔でここに来て、チームメートにも、育成組織の子どもたちにも、家族にも気さくに接してくれた。自分の時間と明るさを惜しまず、写真撮影やサイン、あいさつを誰一人断らなかった」

「ダービーという重要な試合を10人で戦うことになるのではと心配したか？ 一度もない。クラブとともに細部まで準備していた。ロナウジーニョの卓越した技術を生かす明確なプランがあり、彼をチームのプラスにするための特別な布陣も考えた」

広告 広告

「マーケティング面ではセンセーショナルな一手だった。だが私は監督であり、ピッチ上のことを考える。そして断言できる。ロナウジーニョはフォルリに勝つうえで重要だった。非公式戦ではあるが、しかもダービーなのだから『極めて公式』な試合だった」

Related Topics

「ロナウジーニョは並外れた選手だ。テレビで見たとおりの礼儀正しさと人間味を持って、チームのロッカールームになじんだ。スーパースター気取りの態度は一切なかった。私たちと一緒に着替え、選手たちを一人ずつ鼓舞し、彼らと親密で忘れられない時間を共有した。間近で知っても期待を裏切らない、まさに一流選手だ」

「かつて指導した選手2人からも、彼について聞いていた。ヴェローナを率いていたとき、ラファエル・マルケスとハビエル・サビオラに、ロナウジーニョはロッカールームでどんな人物か尋ねたんだ（2人はバルセロナでの元チームメート、編集部注）。彼らが語った人物像は、ここラヴェンナで私が見た姿とぴったり重なった。明るく、笑顔を絶やさず、いつもチームメートのために力を尽くす人だ。試合に勝たせてくれると分かっているからこそ、ロッカールームを明るくしてくれる。ああいうチャンピオンがいると、プレッシャーが軽くなる」

広告

「特に親しくなった選手はいるか？ 同じブラジル人のヴィニシウスが彼を案内したが、本当に全員と打ち解けたと思う。試合前にチームの全選手が彼のそばで撮った写真からも分かるし、何より先制ゴールで見せた熱狂的な喜び方がそれを示している。チャンピオンズリーグとワールドカップを制した選手が、46歳になってフォルリ戦のゴールをあれほど喜ぶ姿は、私にとっても純粋に感動的だった」

「ロナウジーニョがラヴェンナに与えた衝撃は、かつて一緒にプレーした偉大な選手の誰かを思い起こさせたか？ おそらく、私がインテルにいた頃のカール＝ハインツ・ルンメニゲだろう。当時もファンにとって驚くべき獲得だったが、それは私たち選手にとっても同じだった」

広告

「ロナウジーニョは、もう一試合プレーするためにぜひ戻ってきたいと言ってくれた。楽しかったし、選手たちともとてもうまくやれたそうだ。私としては全面的に歓迎する。あのようなチャンピオンには、扉を開けておくどころか、大きく開いておく」