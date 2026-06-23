ラヴェニアは初期の頃を振り返り、ブラジルのファンに復活を約束する

ブラジル代表は、ワールドカップの試合で主力ラフィーニャが負傷。ハイチ戦（3-0で勝利）の前半に交代し、検査の結果、右太ももを負傷と診断された。

検査の結果、右太ももを負傷しており、数試合は代表戦を欠場することが決まった。

負傷から4日後、バルセロナ所属のFWは公式SNSで沈黙を破り、代表での思い出が詰まった写真を公開。早期回復し、母国を助ける決意を示した。

ラフィーニャはこう書き出した。「この写真を選んだのは、すべてが始まった場所を思い出させるからだ。代表ユニフォームに憧れた少年は、今もここにいる。同じ夢と感謝を胸に、祖国のために戦いたい思いは変わっていない。 僕はサッカーも、今の仕事も、ブラジルのユニフォームを着ることも大好きだ。僕を知っている人なら、僕が自分にどれほど厳しく、日々どれだけハードにトレーニングしているかを知っているはずだ。その姿勢は決して変わらない」。

さらに、彼はファンへのメッセージで、この試練を乗り越える決意を語った。 「できるだけ早く戻るため、できる限りのことをする。チームメイトと戦い、目標を達成し、このユニフォームに誇りを持ち、ブラジルのサポーターを笑顔にするため、全力を尽くす。その決意は揺るがない」。

今回の負傷は、ラフィーニャが抱える身体的な苦境をさらに深刻にしている。今シーズン同じ部位の負傷は5度目だ。 2025年9月から2026年6月にかけて、バルセロナ所属の彼は右太ももに打撲や肉離れなど繰り返しトラブルが発生し、クラブと代表の重要な試合を欠場した。

代表にとって欠かせない右ウイングの不在を受け、スコットランド戦の代役争いが激化している。候補には、 ルイス・エンリケ（ゼニト）、ライアン（ボーンマス）、ガブリエル・マルティネッリ（アーセナル）が候補に挙げられている。

ブラジルは第1節でモロッコと1－1で引き分け、現在グループC首位（勝ち点4）である。