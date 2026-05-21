ライ・フロートは死亡事故後に釈放され、すぐに存在感を示した。

ライ・フロートは、4歳男児が死亡した交通事故で20か月服役し、水曜日に釈放された。31歳のミッドフィールダーは、直ちに『トゥバンティア』紙のインタビューに応じた。

2021年11月、彼は飲酒と速度違反で自動車事故を起こし、4歳のジオ・ルース君が死亡した。

ジャーナリストのヴィンセント・デ・フリースによるインタビューでは、罪悪感、服役生活、ピッチへの復帰願望を語っている。

「人々が怒っているのは理解できる。僕の家族もそうだった。あの日、彼らも他の人たちと同じように僕を激しく非難できたはずだが、その後は常に支えてくれた。僕に二度目のチャンスを与えることを望まない人は大勢いるだろう」とフロートは語り始めた。

「自分の名前を検索すれば、まずその事故の記事が出る。向き合って受け入れるしかない」と語る。

ヴロートは「この出来事の最大の被害者は両親だ。あの夜の過ちは恐ろしい」と強調する。

デ・スハインドラー出身の彼はミデルブルフとルールモントで服役を終え、現在は体調も良好だという。それでもなお、復帰を望んでいる。「サッカー界で二度目のチャンスが得られるかどうか、それが私のモチベーションだった」

オランダのピッチに戻ることは難しいと語る。「プレーしたい気持ちはあるが、それを決断する監督はいないだろう。多くの人が『選手としては歓迎する』と言ってくれる。だがファン、スポンサー、理事会、メディアの反応を考えると現実的ではない」