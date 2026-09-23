元ミランのティジャニ・ラインデルスが率直に語った。現在サウジアラビアのアル・カーディシーヤに所属するMFは、オランダのチャンネルSBS6で、マンチェスター・シティを離れた選択について言及し、「キャリアを終えたら、もう働く必要のない状態でいたい」と話した。2025年夏にミランからシティへ移籍したオランダ代表は、その後サウジ・リーグのクラブと契約を結んだ。





年俸2000万ユーロ - インタビューの中で、元ミランのMFは自身の哲学を包み隠さず説明した。「お金は大きな要素だった。キャリアを終えた後はもう働きたくない。シティの後でもその必要はなかったはずだけど、今は家族の次の世代も助けることができる。嘘をつく必要はない。ほとんどの人はもうそうだろうと想像していたと思う。自分が稼ぐお金で孫たちが暮らしていけるなら、どうしてそうしない理由がある？」オランダ人MFは年俸2000万ユーロの5年契約を結んだ。





「復帰の可能性は否定しない」 - 28歳のラインデルスは、将来的な欧州復帰の可能性を閉ざしてはいない。ただ、自身の選択は擁護した。「誰だって道徳的に優位な立場から『自分なら絶対にそんなことはしない』と言うことはできる。でも、ほとんどの人はそれを受け入れると私はかなり確信している」









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