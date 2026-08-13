ラインデルスのマンチェスター・シティ移籍でミランはいくら稼ぐのか？ その金額とは

ティジャニ・ラインデルスがマンチェスター・シティからアル・カーディシーヤへ6000万ユーロで移籍した場合、ミランはいくら受け取るのか？ オランダ人MFは固定額5490万ユーロで売却され、2024/25年度の会計上で4190万ユーロのキャピタルゲインを計上した。



ボーナス - フルラーニ体制で合意されたボーナスの構成には、チームと個人の両方の目標が含まれていた。



- 500万ユーロ：シティが2026/27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得

- 200万ユーロ：2025/26シーズンのチャンピオンズリーグ優勝

- 100万ユーロ：プレミアリーグ優勝

- 100万ユーロ：プレミアリーグ年間最優秀選手賞を受賞

- 200万ユーロ：バロンドール受賞

- 300万ユーロ：2030年以降もシティに残留することが条件（年100万ユーロ）



ミランはいくら受け取るのか - 両クラブ間で締結された契約には特定の条項が盛り込まれていた。マンチェスター・シティが2030年より前にラインデルスを完全移籍で放出した場合、ミランはスポーツ面での目標達成の有無にかかわらず、ボーナス1400万ユーロの全額を直ちに受け取ることになっていた。 したがって、アル・カーディシーヤへの約6000万ユーロの移籍交渉が成立し、選手が移籍を受け入れれば、ミランの2026/27年度決算では、残る1400万ユーロが「選手管理に伴うその他収益」として即時に計上されることになる。