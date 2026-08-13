ラインデルスのマンチェスター・シティ移籍でミランはいくら得るのか？ その金額は？

ティジャニ・ラインデルスがマンチェスター・シティからアル・カディシアへ6000万ユーロで移籍した場合、ミランはいくらを得るのか？ オランダ代表MFは固定額5490万ユーロで売却され、2024-25会計年度に4190万ユーロのキャピタルゲインを計上した。



ボーナス - フルラーニ体制が合意したボーナスの構造には、チームと個人の両方の目標が設定されていた。



- 500万ユーロ：シティが2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得

- 200万ユーロ：2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ優勝

- 100万ユーロ：プレミアリーグ優勝

- 100万ユーロ：プレミアリーグ年間最優秀選手賞を受賞

- 200万ユーロ：バロンドール受賞

- 300万ユーロ：2030年以降もシティに残留した場合に連動（年間100万ユーロ）



ミランはいくらを得るのか - 両クラブの間で締結された契約には特定の条項が盛り込まれていた。マンチェスター・シティが2030年までにラインデルスを完全移籍で放出した場合、ミランは1400万ユーロのボーナス全額を直ちに受け取ることになっていた。実際にピッチ上でスポーツ面の目標が達成されたかどうかには関係ない。したがって、アル・カディシアへの約6000万ユーロの移籍交渉が成立し、選手が移籍を受け入れた場合、ミランの2026-27会計年度の決算では、「選手マネジメントに関するその他収益」として残る1400万ユーロが即時に計上されることになる。