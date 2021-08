王者シティはトッテナムと

■2021年8月14日(土)

4:00 ブレントフォード vs アーセナル

20:30 マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド

23:00 バーンリー vs ブライトン

23:00 チェルシー vs クリスタルパレス

23:00 エヴァートン vs サウサンプトン

23:00 レスター・シティ vs ウォルヴァーハンプトン

23:00 ワトフォード vs アストン・ヴィラ



■2021年8月15日(日)

1:30 ノリッジ・シティ vs リヴァプール

22:00 ニューカッスル・ユナイテッド vs ウェスト・ハム

■2020年8月16日(月)

0:30 トッテナム vs マンチェスター・シティ

※すべて日本時間

▶プレミアリーグが見られるのはDAZNだけ!無料加入はこのリンクから