Q1敗退の角田裕毅は16番手から

F1スペインGPの公式予選が5月8日に開催。メルセデスのルイス・ハミルトンが1:16.741の最速タイムで、“前人未到”通算100回目のポール・ポジションを獲得した。

2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、3番手にはハミルトンのチームメイトであるバルテリ・ボッタスが入った。4位以下は好調のアルピーヌ、フェラーリ勢が並んでいる。

一方でレッドブルのセルジオ・ペレスはタイムが伸びず、8番手スタートとなったほか、アルファタウリ勢は、角田裕毅がアントニオ・ジョビナッツィ(アルファロメオ)に0.007秒足りずにまさかのQ1敗退。決勝は16番グリッドからのスタートとなる。チームメイトのピエール・ガスリーも12番手でQ2敗退を喫している。

決勝のスターティンググリッドは以下の通り。

How they'll line up on Sunday 👀#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/8037CV32KY