アストン・マーティン、アルピーヌ勢が脱落

予選Q2ではアストン・マーティン、アルピーヌ勢の4人、そしてウィリアムズのジョージ・ラッセルが敗退。

アルファロメオのアントニオ・ジョビナッツィは7番手でQ3進出。

