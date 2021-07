メルセデスは2車ミディアムスタートが確定

予選Q2ではサインツ(フェラーリ)のクラッシュにより一時赤旗中断に。

レッドブル勢、その他チームはソフト、メルセデス勢はミディアムでQ2を突破。これにより、8月1日の決勝では、メルセデスのみがミディアムスタートとなる。

Verstappen with some serious pace at the end of Q2#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/9Sd44meVnL