角田裕毅はQ1突破ならず

角田裕毅(アルファタウリ)が予選Q1で敗退。29日の決勝は17番手スタートとなる。

CLASSIFICATION: Q1



Superb from both @LandoNorris (P1) and @GeorgeRussell63 (P5) in a wet and tense Q1 at Spa 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/IJkuSu7xPj