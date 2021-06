角田裕毅は最後尾スタート

F1第7戦フランスGP決勝の暫定スターティンググリッドは以下の通り。

予選Q1でクラッシュによりリタイアした角田裕毅(アルファタウリ)は、最後尾の20番手スタートに。第2戦のエミリア・ロマーニャGPと同じシチュエーションとなった。

