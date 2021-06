角田裕毅は7番手スタート

F1第6戦アゼルバイジャンGP決勝のスターティンググリッドは以下の通り。

予選6番手だったランド・ノリス(マクラーレン)が赤旗無視のペナルティで3グリッド降格となったため、角田裕毅(アルファタウリ)は1グリッド上がり7番手スタートとなる。

🚨 STARTING GRID 🚨



Here's how we'll pull away from lights out 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/m5DKQ0HWqh