角田裕毅は7番手スタート

F1第8戦シュタイアーマルクGP決勝の暫定スターティンググリッドは以下の通り。

予選8番手に入ったセバスチャン・ベッテル(アストン・マーティン)は、予選Q2のラストアタック時にフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)の進路を妨害したとして、3グリッド降格のペナルティを科されている。

このため、ウィリアムズ勢今季初のQ3進出を果たしたジョージ・ラッセルは8番グリッドからのスタートとなる。

