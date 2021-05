全試合5/24(月)に一斉開催

プレミアリーグ最終節の試合日程・キックオフ時間は以下の通り。

2021年5月24日(月)

0:00 アーセナル vs ブライトン

0:00 アストン・ヴィラ vs チェルシー

0:00 フラム vs ニューカッスル

0:00 リーズ・ユナイテッド vs ウェスト・ブロムウィッチ

0:00 レスター vs トッテナム

0:00 リヴァプール vs クリスタル・パレス

0:00 マンチェスター・シティ vs エヴァートン

0:00 シェフィールド・ユナイテッド vs バーンリー

0:00 ウェスト・ハム vs サウサンプトン

0:00 ウォルヴァーハンプトン vs マンチェスター・ユナイテッド

