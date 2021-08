バイエルンがオープニングマッチでボルシアMGと対戦

■2021年8月14日(土)

3:30 ボルシアMG vs バイエルン・ミュンヘン

22:30 ヴォルフスブルク vs ボーフム

22:30 ウニオン・ベルリン vs レヴァークーゼン

22:30 シュトゥットガルト vs グロイター・フュルト

22:30 アウクスブルク vs ホッフェンハイム

22:30 ビーレフェルト vs フライブルク

■2021年8月15日(日)

1:30 ドルトムント vs フランクフルト

22:30 マインツ vs RBライプツィヒ

■2021年8月16日(月)

0:30 ケルン vs ヘルタ・ベルリン

