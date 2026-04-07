PSVが国内リーグ優勝を果たし、サポーターたちはその知らせを待ち望んでいました。選手たちは15:00にオープンカーで市内中心部をパレードし、最終的に市庁舎広場で祝福を受ける予定です。その模様は当サイトのライブブログで随時お伝えします！

15:31 - シュートンもオープンカーに乗車





15:27 - オープンカーが出発しました！

この優勝の年には3台の車両が用意されています。まずは家族を乗せたバス、次にマーヘーゼ出身のトゥワン・ボーリンガのトラックに家族、そして最後に選手たちを乗せた本物の平車です。





14:48 - 負傷中のシュートンが優勝トロフィーを受け取る





14:45 - ボス監督に温かい歓迎

14:23 - PSVの選手たちがまもなく優勝トロフィーを受け取る

フィリップス・スタディオンのスタンドでは、PSVのサポーターたちが段ボール製の優勝トロフィーを手に、PSVの選手たちが優勝トロフィーを授与されるのを待っている。負傷中のキャプテン、ジェルディ・スハウトンは、まもなくマーク・ファン・ボメルからトロフィーを受け取る予定だ。





14:05 - 平車はもう準備万端

あと1時間ほどで、平車が出発し、アイントホーフェンの市街地を一周します。

14:00 - 優勝トロフィーが到着

13:51 - 市庁舎広場はすでに満員

PSVによると、市庁舎広場はすでに満員とのことです。人で溢れかえっており、これ以上入場できません。人々は別の場所を探す必要があります。

13:21 - 市庁舎広場は人で溢れかえっている





12:00 - 本日のプログラム

午前中からすでに盛大な祝賀ムードでしたが、表彰式は午後から始まります

13:00：フィリップス・スタジアムの開場

13:45：フィリップス・スタジアムでのプログラム開始

14:00：マルクト広場および市庁舎広場でプログラム開始

14:30：フィリップス・スタジアムにて選手団の表彰式、トロフィー授与

15:00：平車が出発、市内中心部を巡行。マルクト広場と市庁舎広場の大型スクリーンで中継されます

17時30分：市庁舎広場にて表彰式

10:00 - ようこそ！

おはようございます！PSVの優勝祝賀会のライブブログへようこそ。ピーター・ボス監督率いるチームは、日曜日にクラブ史上27回目となるリーグ優勝を、自らは試合に出場することなく手にしました。今日のアイントホーフェンは、リーグ優勝を祝うサポーターたちで溢れかえっています。このブログでその様子をすべてお楽しみください。