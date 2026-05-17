ライバルチームの猛攻を受け、ジローナは降格圏へ沈んだ。

日曜夜、ジローナはアトレティコ・マドリードに敗れ降格圏へ。ライバル3チームが勝利し、状況はさらに厳しさを増した。

アトレティコ・マドリード 1-0 ジローナ

ジローナは日曜、4位アトレティコに0-1で敗れ、降格圏へ。ライバル3チームが勝ったため、状況はさらに厳しくなった。

アトレティコはホームのリヤド・エア・メトロポリターノで20分後に先制した。 デリー・ブラインドとドニー・ファン・デ・ベークをベンチに置いたジローナは、クリアーミスからボールを奪われ、アントワーヌ・グリーズマンが鋭いクロスを供給。アデモラ・ルックマンが押し込み、先制された。

ヤン・オブラクの守るゴール前にいくつかチャンスを作ったが、同点には至らず。1-0で敗れたジローナは、ミチェル監督の下、残留へ来週のホームでのエルチェ戦が正念場となる。

エルチェ 1-0 ヘタフェ

一方、エルチェはホームでヘタフェに1-0で勝利。20分、ビクトル・チュストの鮮やかな一撃がネットを揺らし、エデル・サラビア監督率いるチームが貴重な3点を手にした。

遠距離スローインのリバウンドがチュストの足元に転がった。彼は迷わず強烈なシュートで先制。GKにはボールの破裂音しか聞こえなかっただろう。1-0。

ハーフタイム間近、エルチェに追い風が吹く。DFで主将のダコナム・ジェネがヘルマン・バレラに足を伸ばしてファール、即座に退場。エルチェは危なげなく試合を運び、降格圏脱出へ貴重な勝ち点3を得た。

レバンテ - マヨルカ 2-0

降格圏同士のレバンテとマヨルカは日曜夜、エスタディ・シウタット・デ・バレンシアで対戦。ボール支配率29%ながらレバンテが勝利し、19位マヨルカの残留はほぼ絶望的に。

32分にはマヨルカのビルドアップミスをカルロス・エスピが奪ってGKをかわし、レバンテが先制。

終盤にはモヒカとレバンテFWロジャー・ブルゲが揉み合い、両者とも退場。10人対10人となった。

直後、ケルビン・アリアガがCKから2-0のヘディングを決め、レバンテに安心のリードをもたらした。レバンテDFデラのPK失敗は響かなかった。

オビエド 0-1 アラベス

アラベスも勝利を収めた。降格が決まったレアル・オビエドとのアウェー戦で、開始12分に先制し、そのまま逃げ切った。

左サイドを突破したアブデラマン・レバッハのクロスを、トニ・マルティネスが軽く触って12分で先制した。

その後、アラベスはボールを譲り、ホームチームに70％の支配率を許したが、決定機は作らせず。

順位 順位 勝ち点 得失点差 13. セビージャ 43 -13 14. アラベス 43 -11 15. レバンテ 42 -13 16. オサスナ 42 -5 17. エルチェ 42 -8 18. (降格) ジローナ 40 -16 19位（降格） マヨルカ 39 -13

*37節終了時点の順位