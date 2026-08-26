『シュポルト・ビルト』の報道によると、新指揮官マティアス・ヤイスレはヴォルテマーデをチームにとって重要な戦力と見ているという。ヤイスレはヴォルテマーデに対し、前任者エディ・ハウとは対照的に、前線中央、あるいはセカンドトップの本人が最も好むポジションで明確に起用する考えを伝えたとされる。

ハウはヴォルテマーデを一部でより守備的な中盤の役割で起用していたが、シュポルト・ビルトによれば、ヤイスレはこれをかなり不思議に感じているという。ヤイスレは同じドイツ出身のヴォルテマーデを後押しし、全体としてやや期待外れに終わったニューカッスルでのデビューシーズンを早々に振り切って前を向くよう、明確な方向性を示している。

8月上旬にニューカッスルがハウと驚きの形で決別した後、サウジアラビアのアル・アハリからイングランドにやって来たヤイスレは、先週末のプレミアリーグ開幕戦となったリヴァプール戦の2-2で、ヴォルテマーデを90分間ベンチに置いた。ただ、シュポルト・ビルトによると、これは主にドイツ代表FWがワールドカップ休暇のためプレシーズンへの合流が遅れ、さらに夏風邪によって数日間離脱を余儀なくされ、そのぶん調整がやや遅れていたことが理由だったという。

ヤイスレがヴォルテマーデを高く評価していることを裏づけるのが、シュポルト・ビルトによれば、マグパイズの新指揮官がシュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督に連絡を取ったことだ。ヘーネスはかつてVfBでこの長身FWと成功を収めた人物でもある。2人はRBライプツィヒで育成部門の指導者としてともに働いた時期からの知り合いで、親しい間柄にある。ヤイスレは当時、ザクセンのクラブの下部組織でヘーネスのアシスタントコーチを務めていた。

マティアス・ヤイスレ、セバスティアン・ヘーネスからニック・ヴォルテマーデについて詳細な情報を入手

ヴォルテマーデについてのこの会話の中で、ヤイスレは新戦力に関する重要な情報をすべて集めた。『シュポルト・ビルト』によれば、元シュトゥットガルト所属のこの選手にとって最適なポジションについてヘーネスに尋ねたほか、ピッチ外でヴォルテマーデが何を大切にしているのかも知ろうとしたという。VfBでは2トップの一角、あるいはそのやや後方でプレーし、代表選手へと成長した。そして今度はヤイスレも、そうした役割で再び彼を伸ばしていきたいと考えている。

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そしてヤイスレがヴォルテマーデをそれほど高く買っているからこそ、ここ数週間から数カ月にわたって繰り返し取り沙汰されてきた移籍話も、現在のニューカッスルではどうやら議題になっていないようだ。『シュポルト・ビルト』によれば、プレミアリーグのライバルであるノッティンガム・フォレストが最近、ヴォルテマーデに具体的な関心を示したものの、ニューカッスルは即座にこれを拒んだという。

ヴォルテマーデのドイツ復帰をめぐる憶測

また、かつてのブンデスリーガのスターにとっても、これまでの今夏の期間にわずか1年での退団は一度もテーマではなく、街にもクラブにも居心地の良さを感じており、何としてでも定位置をつかみたいと考えているという。RBライプツィヒ、あるいはボルシア・ドルトムントへのドイツ復帰をめぐる最近の憶測について、シュポルト・ビルトは根拠がないとみている。

ヴォルテマーデは2025年、移籍金7500万ユーロという巨額でVfBからニューカッスルへ加入した。しかし、期待を抱かせるスタートを切った後、イングランドではうまくいかなかった。長期間ゴールから遠ざかった時期もあり、定期的にベンチに座ることとなったうえ、前指揮官ハウから与えられた不慣れな守備的タスクも加わった。後任のヤイスレの下で、今度は上向いていくことが期待されている。なお、ヴォルテマーデとニューカッスルの契約は2031年までとなっている。