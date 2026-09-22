マイケル・ライツィハーは、自身を見送りシャビを選んだオランダサッカー協会（KNVB）の判断について、これ以上語ることを拒んだ。U-21オランダ代表を率いる指揮官は、NOSに対し、最近インスタグラムを通じて発表した声明に言及している。

「私は声明を出したし、私の中ではそれで終わりだ」と、ライツィハーは火曜日のインタビューで強調した。「私はU-21オランダ代表に完全に集中している。まだ重要な仕事をやり遂げなければならないからだ」

その声明でライツィハーは、オランダ代表監督のポストをめぐって広く交わされてきた議論に触れた。元DFには、最高レベルでの経験が不足しているとの批判が向けられていた。

ライツィハーが特に不満を抱いていたのは、「私のことをまったく知らず、クラブでどう仕事をしてきたか、そして今KNVBでどう取り組んでいるかも分かっていない人たち」の意見だった。U-21オランダ代表の監督は、先月自ら声を上げたことを喜んでいる。「自分の考えを発信したのは良かった。あの声明は当時の私の気持ちそのものであり、だからこそ共有したかった」

「もちろん、ある程度は慣れている」と、2018年にヨング・アヤックスを優勝に導いた元指揮官は語った。「KNVBで最高レベルの仕事をすれば、常に反応を呼ぶものだと分かっている。私をよく知らない、あるいはまったく知らない多くの人たちが、突然私のやり方について語り始めた」

最後にライツィハーは、自身に向けられた批判が正当だったのかという問いにも答えた。「もし自分がいい仕事をしていなかったなら、候補にもなっていなかったはずだ。ある時点でひとつの決断が下された。それで私の中では終わりだ」

KNVBは最終的に、ロナルド・クーマンの後任としてシャビを選んだ。スペイン人指揮官は木曜日、ネーションズリーグでドイツがアムステルダムに乗り込む一戦でデビューを飾る。