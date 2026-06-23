ライス：子供たちにケインのことを話してあげるつもりだ…メッシのプレーは信じられないほどすごい

イングランド代表MFディクラン・ライスは、チームメイトで主将のハリー・ケインが主要大会で再び輝くのは「必然」と語った。また、将来子どもたちに、イングランドの主将とプレーできたことを誇りに思うと明かした。

ケインは先週のクロアチア戦（4－2）で2得点を挙げ、W杯通算10ゴールとし、ゲイリー・リネカーの記録に並んだ。

32歳のケインは、火曜日にフォックスボロで行われるガーナ戦（通算116試合目）に出場すれば、ベッカムを抜いてイングランド男子代表の最多出場3位となる。

試合を前にライスはESPNの取材に「将来子どもたちに『ハリー・ケインとプレーしたんだ』と話せるのは誇りだ。それが彼の偉大さを示している」と語った。

また、彼は「彼がキャプテンでいてくれること、毎日模範を示し、トレーニングで全力でプレーすること。そのすべてが、彼の凄さを証明している。トレーニングでのゴール、バイエルン・ミュンヘンでの活躍、代表でのプレーを見れば、驚くことではない」と続けた。 彼とプレーできたことは光栄で、彼のようなストライカーと並べるのは幸運だ」

さらにライスは、試合当日の朝、ケインがチームメイトに語りかけ、グループステージ第2戦でのイングランドの過去の戦績を再確認させたとも明かした。

イングランドはユーロ2020、W杯2022、ユーロ2024の初戦に勝ったものの、2戦目はいずれも引き分けている。

彼は続けた。「我々には、勝利への意欲という点で、以前と同じ、あるいはそれ以上のモチベーションがある。ケインも先ほどそのことについて話していた。ここ数回の大会では、第2戦で引き分けに終わっている。我々は、全力を尽くし、万全の態勢で試合に臨みたい。それが我々をどのような状況に追い込むか、十分に理解しているからだ」。

アルゼンチン代表のリオネル・メッシについてライスは「メッシは驚くべき選手だ。この年齢で成し遂げていることは信じられない。ファンとしても選手としても、彼のプレーを見られるのは大きな喜びだ」と語った。