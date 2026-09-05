アーセナルの中盤の主軸を担うデクラン・ライスが、チームが今季もタイトルを守り、プレミアリーグ制覇を再び成し遂げた場合には髪を染めると約束した。

このイングランド代表選手は、昨季のアーセナルのリーグ優勝で中心的な役割を果たした。ロンドンのクラブにとって2004年以来となる優勝であり、ミケル・アルテタ監督の下、チームは偉業を再現しタイトルを防衛することを目指している。(2026-2027)シーズンの開幕2試合を白星で飾る好スタートを切っている。

この夏、北米大陸で開催された前回のワールドカップでイングランド代表として過酷な戦いを繰り広げ、勝ち上がりを果たしたにもかかわらず、27歳の同選手はアーセナルの開幕2試合にスタメン出場した。そして、チームの幼いファンたちと交流する場で、この大胆な約束を口にしたのだ。

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ある子どもから、タイトルを獲得したら髪を赤と白に染める用意があるか尋ねられると、ライスは笑顔でこう答えた。英紙「ザ・サン」が伝えたところによると、「君と取引をしよう。髪に赤いメッシュを入れるよ」。子どもがこの提案に同意すると、和やかな雰囲気に包まれ、中盤の選手も安堵の表情を見せ、笑いながらこう付け加えた。「決まりだ、すごく楽しみだよ」。

この出来事はソーシャルメディア上でアーセナルサポーターから大きな反響を呼んだ。このアイデアは、チームの黄金期に有名な赤い髪型で知られたクラブのレジェンド、フレディ・リュンベリの思い出を彼らに蘇らせた。また、多くのサポーターは、ライスの新たな姿を見るために選手たちにタイトルを決めるよう求め、ユーモラスにコメントを寄せた。