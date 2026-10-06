U-21オランダ代表は11月に欧州選手権出場権を懸けたプレーオフに臨む。マイケル・ライツィハー監督は、最近オランダ代表でデビューを果たしたルベン・ファン・ボメルとヒバイ・ゼヒールをその時点で起用できるか、まだ分かっていない。『彼らは本当に優れた選手で、私たちにとっても違いを生み出せる』

ゼヒールは今インターナショナルマッチ期間で、シャビ監督に初めて招集された。指揮官はこのMFをU-21ノルウェー代表との欧州選手権予選に向けて送り返していた。その後、このフェイエノールト所属選手はA代表のオランダ代表でデビューを果たした。

「今それが議題になっているかは分からない。彼らはオランダ代表でも本当にうまくやっていたからね」と、ライツィハー監督はESPNの取材で語った。解説者のマルシアーノ・フィンクは、ライツィハー監督がオランダサッカー協会に対し、ファン・ボメルとゼヒールを呼び戻すためにあらゆる手を尽くすべきだと考えている。

「その件については毎週話し合っている」とライツィハー監督は強調した。「まずは評価を行い、何が必要なのかをすべて見ていくつもりだ」

ライツィハー監督は、波乱含みの予選シリーズを振り返った。U-21オランダ代表はノルウェーに次ぐ2位で終え、プレーオフ行きの切符を得たことで、昨年開催される欧州選手権への望みを今も残している。

「それは成長の一部だ。でも今日に目を向ければ、決まらなかったとはいえ、私たちは本当に多くのチャンスを作った。実際のところ、シリーズ全体を通してずっとそうだった」と、ライツィハー監督は自チームの試合を分析した。

ライツィハー監督は今、何よりも欧州選手権出場を望んでいる。経験を積むことの重要性はそれより低い。「勝つことも育成の一部だ。だが、私たちがどれだけ多くの選手をオランダ代表に送り出してきたかを見てほしい。彼らはクラブで育成されているとはいえ、こちらでも準備を整えようとしている。あそこに行った時に、すでにその環境に慣れているようにするためだ」