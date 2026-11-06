共有 GOALをGoogleでフォロー

ライアン・ギグス氏が、才能ある10代のJJ・ガブリエルにマンチェスター・ユナイテッドを離れる決断を考え直すよう促した。伝説的なウインガーであるギグス氏は、退団を望む同FWが成長を急ぎすぎて大きな間違いを犯そうとしていると考えており、代わりにアーセナルの逸材マックス・ダウマンを見習うべきだと主張している。

広告

ガブリエル、退団を模索

ガブリエルはトップチームでの出場機会の少なさに不満を募らせ、マンチェスター・ユナイテッドからの退団を望んでいる。16歳のFWは9月にクラブへ退団の意向を伝え、それ以降はチームの練習に参加していない。この才能あるFWは、チャンピオンズリーグのサバフFK戦とカラバオカップのブライトン戦でトップチームの試合に出場できなかったことに不満を抱いていたと報じられている。

現在はレアル・マドリー加入で口頭合意に達している。しかし、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるギグスは、この10代の選手に決断を考え直すよう促した。52歳のギグスは、ガブリエルがすぐにトップチームでの出場を求めることで、成長を急ぎすぎていると考えている。

ギグス、忍耐の大切さを説く

ギグスは『Rio Ferdinand Presents』で、若手選手は自分の時を待つことを学ばなければならないと強調。サー・アレックス・ファーガソン監督の下、オールド・トラッフォードでトップチームに台頭した自身の経験を引き合いに出した。

「ここまで彼のキャリアはすべて順調なのに、なぜそれを変える必要がある？ 正しい道を進んでいるんだ」とギグスはガブリエルの状況について語った。「私は15歳でトップチームの練習に参加したが、試合に出たのはその2年後だった。だから忍耐が必要なんだ。今の人たちには、その忍耐がないように見える」

広告 広告

ギグスはその後、イングランドサッカー史上最多のタイトルを獲得した選手となった。ウェールズ出身のギグスは、マンチェスターでの輝かしい24年間のキャリアで、実に34個のトロフィーを手にした。

Related Topics

トップチームでのプレーという大きな一歩

ギグスはまた、トップリーグのクラブでトップチームの試合に出ることによる身体的、精神的な負担についてもガブリエルに警鐘を鳴らした。過酷なシーズンを通じて期待に応えることは、ユースでのプレーとはまったく異なる課題だと説明した。

「信じられないかもしれないが、マンチェスター・ユナイテッドのトップチームでプレーするのは、ユースチームでプレーしたり、プレシーズンにトップチームでプレーしたりするのとはまったく違う。本当に別物なんだ」とギグスは続けた。

広告

「初戦はうまくやれるかもしれない。でも、それを1シーズンに40試合、50試合と続けなければならない。ケガもするし、調子を落とすことも、悪い結果に直面することもある。だから辛抱強くなければいけない。正しい方向に進んでいるなら、どれほど優れた選手でも、自分の時を待つべきだ」

マックス・ダウマンの歩む道

ギグスは自身の主張を説明するため、アーセナルの有望株ダウマンの現在の歩みを取り上げた。ダウマンはわずか15歳でミケル・アルテタ監督の下、トップチームデビューを果たしたが、現在は表に出ないところで慎重に起用を管理されている。

広告

「マックス・ダウマンは信じられないほどの選手だが、今はアーセナルで試合に出ていない」とギグスは指摘した。「きっと自分の時を待つだろうし、焦りも感じているはずだ。でも、不満を爆発させてはいない。2年ほどすればアーセナルの中心選手になれるかもしれないと分かっているんだ」

ガブリエルは今、目先の将来について重大な決断を迫られている。マドリーへの移籍は魅力的に映るだろうが、欧州サッカーで求められるものに本当に応える準備ができているのか、それとも辛抱強くオールド・トラッフォードで自分の出番を待つべきなのか、決めなければならない。