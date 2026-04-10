MLS（メジャーリーグサッカー）に参戦するFCシンシナティは、サントスとの契約が2026年12月に満了するブラジル代表FWネイマール・ダ・シウヴァの獲得の可能性を見据え、その周辺関係者と交渉を開始した。

米紙「ジ・アスレチック」によると、協議はまだ初期段階にあり、現時点ではブラジル人選手の関心度合いと想定条件を探る“打診”の範囲にとどまっている。

また、ネイマール獲得の構想は、戦力面および経済面での妥当性について、クラブ内部でも議論の対象となっている。

オハイオ州を本拠地とするシンシナティは、資金力と最新設備を背景に、国際的な選手にとって魅力的な移籍先だと見ている。

しかし現時点で取引成立に向けた大きな障害がある。クラブは「指名選手（Designated Player）」枠に空きがなく、この枠はリーグのサラリーキャップ外の高額年俸の支払い、または高額移籍金での獲得を可能にする制度だ。

現在、ケビン・デンキー、マイルズ・ロビンソン、エバンデルが、シーズン終了までの長期契約で利用可能な3枠を占めている。

解決策となり得るのは来夏で、デンキーのように複数の欧州クラブが関心を示している選手を放出し、枠を空けることだという。

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なお、ネイマールがMLSクラブの関心を集めるのは今回が初めてではない。2025年にアル・ヒラルを退団した際には、シカゴ・ファイアーが真剣な交渉に入ったものの、最終的にネイマールは古巣サントスへの復帰を選んだ。

仮にMLSへ移籍すれば、欧州でプレーした経験を持つ複数のスターと対戦・共演する可能性がある。その中には、来夏のオーランドへの移籍が見込まれるアントワーヌ・グリーズマン、そして何よりバルセロナとパリ・サンジェルマンでの元同僚リオネル・メッシ（現在はインテル・マイアミ所属）が含まれる。

一方でネイマールはサントスと2026年12月まで契約を結んでおり、米国・メキシコ・カナダで開催される次回ワールドカップにブラジル代表として出場するため、コンディション回復を急いでいる。

そして、カルロ・アンチェロッティ監督は先月3月に行われた親善試合のメンバーから彼を外していた。