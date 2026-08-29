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ライブ
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

翻訳者：

ヨーロッパ製グローブが原因で、アル・イテハド・ジェッダがアル・ナスルとのクラシコを前につまずく

アル・ファトフFC 対 アル・イテハド
アル・ファトフFC
アル・イテハド
プレミアリーグ
アル・イテハド 対 アル・ナスルFC
アル・ナスルFC
アドリアン・シェンペル
サウジアラビア
クロアチア

アル・イテハド（ジェッダ）は土曜夜、サウジ・ロシュン・プロリーグ第4節でホームのアル・ファテハと0-0で引き分け、足踏みした。

「大佐」は、アル・ファテハのゴールを勇敢に守ったクロアチア人アドリアン・シェンベルの堅守に阻まれ、アル・イテハドの選手たちは90分間を通じてネットを揺らすことができなかった。

アウェイチームの猛攻は、13分のフサム・アワールの強烈なシュートで始まったが、シェンベルがコーナーキックに逃れた。

クロアチア人GKは28分、オランダ人ステフェン・ベルフワインの強烈なシュートを阻止した。

そして不意を突く形で、アル・ファテハのルーカスがアル・イテハドの選手たちの隙をついて強烈なシュートを放ったが、ポストのわきをかすめた。前半は0-0で終了した。

プレミアリーグ
アル・イテハド crest
アル・イテハド
ITT
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アル・ナスルFC
ALN

後半もアウェイチームの攻勢は続き、ダニーロ・ペレイラのヘディングシュートはクロスバーを直撃した。

アル・イテハド（ジェッダ）のGKライコビッチは、ルーカス・フラスリンのシュートを防ぐ好守を見せた。

「大佐」のFWヨセフ・エン・ネシリのシュートはゴールのわきに外れ、さらに89分にはムアーズ・ファキヒが放った強烈なシュートがポストに阻まれ、アル・イテハド（ジェッダ）はネットを揺らすことができなかった。

驚異的なセービングにより、クロアチア人GKアドリアン・シェンベルがアル・イテハド対アル・ファテハのマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

アル・イテハド（ジェッダ）は勝ち点を8に伸ばして4位となり、第5節でのアル・ナスルとのクラシコを前に足場を固めた。一方、アル・ファテハは勝ち点を2に伸ばして16位となった。

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