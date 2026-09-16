今週水曜日に報じられた記事が、次の冬の移籍市場でバルセロナがスウェーデンリーグから逸材の獲得へと動いていることを明らかにした。

スウェーデン紙「エクスプレッセン」によると、バルセロナはスカウトの一人を通じて、去る月曜日に3Arenaで行われたスウェーデンリーグ第21節のユールゴーデン対イェイス・ヨーテボリの試合を視察し、22歳のノルウェー人攻撃的MFボー・ヘグランドの成長ぶりを追ったという。

U-21ノルウェー代表であるこの選手は、所属するユールゴーデンの2－0の勝利で活躍し、チームは首位のシリウスと勝ち点7差の2位につけた。

ヘグランドはクリスティアン・リーンの先制点をアシストし、2点目は自ら決めた。

リーグ21試合で8ゴール15アシストを記録しており、この数字は2026年のヨーロッパにおけるアシスト数上位15人に入る資格を彼に与えるものだ。

ヘグランドはセットプレーのスペシャリストとされ、コーナーキックやフリーキックを担い、右足の巧みな使い方に定評があり、身長は1.85メートルである。

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ヘグランドは、トランスファーマルクトによれば2029年までの契約と250万ユーロの市場価値を持ち、母国の同じくノルウェーのクラブであるフレイでの期間を経て、ノルウェーのモスからスウェーデンのユールゴーデンに2025年に加入した。

また、2023年にはイタリアのレッチェU-19で短期間プレーした。

近年、彼の名前はニューカッスル、アンデルレヒト、アトレティコ・マドリードといったクラブと結び付けられてきた。