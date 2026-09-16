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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

翻訳者：

ヨーロッパ屈指のプレーメーカーの一人、バルセロナが冬の目玉補強に向けて第一歩

移籍情報
バルセロナ 対 ラシン・サンタンデール
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ニューカッスル、アンデルレヒト、アトレティコ・マドリードが獲得を希望

今週水曜日に報じられた記事が、次の冬の移籍市場でバルセロナがスウェーデンリーグから逸材の獲得へと動いていることを明らかにした。

スウェーデン紙「エクスプレッセン」によると、バルセロナはスカウトの一人を通じて、去る月曜日に3Arenaで行われたスウェーデンリーグ第21節のユールゴーデン対イェイス・ヨーテボリの試合を視察し、22歳のノルウェー人攻撃的MFボー・ヘグランドの成長ぶりを追ったという。

U-21ノルウェー代表であるこの選手は、所属するユールゴーデンの2－0の勝利で活躍し、チームは首位のシリウスと勝ち点7差の2位につけた。

 ヘグランドはクリスティアン・リーンの先制点をアシストし、2点目は自ら決めた。

 リーグ21試合で8ゴール15アシストを記録しており、この数字は2026年のヨーロッパにおけるアシスト数上位15人に入る資格を彼に与えるものだ。

 ヘグランドはセットプレーのスペシャリストとされ、コーナーキックやフリーキックを担い、右足の巧みな使い方に定評があり、身長は1.85メートルである。

各種のトピックやニュースについては、Kooora（クーラ）のフォーラムでより深く議論することができます。

ヘグランドは、トランスファーマルクトによれば2029年までの契約と250万ユーロの市場価値を持ち、母国の同じくノルウェーのクラブであるフレイでの期間を経て、ノルウェーのモスからスウェーデンのユールゴーデンに2025年に加入した。

 また、2023年にはイタリアのレッチェU-19で短期間プレーした。

近年、彼の名前はニューカッスル、アンデルレヒト、アトレティコ・マドリードといったクラブと結び付けられてきた。

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