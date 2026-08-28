ヨーロッパリーグのリーグフェーズでNECに注目カードが待つ

NECのヨーロッパリーグのリーグフェーズでの対戦相手が決まった。ベンフィカ、ユヴェントス、ディナモ・ザグレブ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、NKツェリェ、レフスキ・ソフィア、アラバトと対戦する。初戦は9月16日または17日に行われる。

ナイメーヘンのクラブは金曜日、ポット4から抽選に臨んだ。NECは事前に、各ポットから2クラブずつ、計8つの異なる相手と対戦することが分かっていた。その2試合のうち、毎回1試合はホーム、1試合はアウェーで行われる。同じ国のクラブ同士は組み合わされないため、FCトゥウェンテとの対戦は除外されていた。

最大の名前がそろっていたのはポット1だった。バイエル・レバークーゼン、ベンフィカ、ユヴェントス、ACミラン、オリンピック・リヨン、AZ、オリンピアコス、レアル・ソシエダ、オリンピック・マルセイユが最上位のポットに入っていた。

NECはポット4に入り、TSGホッフェンハイム、ベシクタシュ、ウニオン・トレエンセ、ハポエル・ベエル・シェバ、OFIイラクリオン、リレストロムSK、レフスキ・ソフィア、アララト・アルメニアと同組だった。

ポット1からはベンフィカとユヴェントスが選ばれた。ポット2からはディナモ・ザグレブとスタッド・レンヌ、ポット3からはオモニア・ニコシアとNKツェリェが対戦相手となった。ポット4からの最後の相手はレフスキ・ソフィアとアラバトだ。

NECはヨーロッパリーグでいつ試合をするのか？

リーグフェーズは9月16日と17日に始まる。その後、10月15日、10月22日、11月5日、11月26日、12月10日に試合日が続く。ウインターブレーク後、最後の2試合は1月21日と1月28日に予定されている。NECがどの相手とどの日程で対戦するかは、木曜夜の時点ではまだ明らかになっていない。UEFAは正確な開催日とキックオフ時間を含む最終的な試合日程を、遅くとも8月29日土曜日までに発表する。

最終的に1位から8位のチームは直接ラウンド16に進出する。9位から24位のチームはプレーオフを戦う。25位から36位のチームは敗退となり、カンファレンスリーグに回ることもない。

NECのヨーロッパリーグでの対戦相手：ベンフィカ、ユヴェントス、ディナモ・ザグレブ、スタッド・レンヌ、オモニア・ニコシア、NKツェリェ、レフスキ・ソフィア、アラバト