ブラジル人フォワード、エンドリックのレアル・マドリードでの将来は、ますます疑問視されるようになっている。今季開幕以降、定期的な出場機会から遠ざかっているためだが、指揮官ジョゼ・モウリーニョは彼の残留にこだわり、昨夏の移籍市場での退団に道を開くことを拒否した。

こうした状況下で、カルチョメルカートによれば、ミランはこの選手の動向を注視しており、1月の冬の移籍市場での新たな獲得への試みに向けて準備を進めている。自らの力を証明する真の機会を求める彼のニーズを活用し、スペインの首都で欠いている出場時間を与えることに期待を寄せているという。

レアル・マドリードでわずか111分

エンドリックの数字は、出場機会を得るうえでの苦境の大きさを映し出している。クラブ公式サイトの統計によれば、彼は今季レアル・マドリードで5試合に出場し、合計わずか111分で、先発したのはわずか1試合のみだった。

今季開幕時の出場は極めて限られたものであり、エルチェ戦でわずかな時間に起用されたにとどまった後、チャンピオンズリーグのローマ戦でより大きな機会を得た。この試合では37分間プレーし、1ゴールを決め、さらにもう1ゴールに関与して4－3の劇的な勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

こうした輝きにもかかわらず、それが定期的な出場につながることはなく、エンドリックはピッチ上で短い時間しか与えられない状態が続いており、継続性を欠くなかで彼が成長できるのかという疑問符が浮かび上がっている。

モウリーニョは出場機会の少なさにもかかわらず退団を拒否

皮肉なことに、モウリーニョはこのブラジル人フォワードへの明確なこだわりを示しており、それどころか公然と、彼を簡単には手放さないと断言した。獲得に関心を寄せるクラブは待たなければならないと述べ、エンドリックは自分が非常に気に入っている選手であり、途方もない可能性を秘めていて、レンタルで放出する必要があるとは思わないと付け加えた。

しかし、このポルトガル人指揮官は同時に、自分が望んでいた機会をこの選手に与えることができなかったと認め、筋肉系の負傷により1か月以上チームから離れていたこと、そして復帰後の試合状況が定期的な出場を後押しするものではなかったことを指摘した。

ミランは引き抜きの機会をうかがう

カルチョメルカートによれば、ミランは1月にエンドリックの獲得を望むクラブのリストの筆頭に立っている。昨夏に彼との契約を試みたものの、モウリーニョが交渉を止め、手放すことを拒否した経緯がある。

ミランのオーナーであるジェリー・カーディナーレはこの移籍にこだわっており、クラブと選手の代理人である「ロック・ネイション」との関係を活用して、レアル・マドリードとの交渉を円滑に進めることに期待している。

しかし、ローマ、アストン・ヴィラ、アーセナルもこのブラジル人フォワードの獲得に関心を寄せているなか、この任務は容易ではないだろう。

ミランへの移籍は、エンドリックにとって主力としての役割を取り戻し、成長を続けるのに役立つ出場時間を得る可能性を秘めた機会となる。レアル・マドリードでの断続的な出場に甘んじるのではなく、だ。

最終的な決断は、スペインのクラブの姿勢と、より大きな機会を求める選手の意向にかかっている。