ヨーロッパのクラシコ……レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの対戦について、歴史は何を語っているのか？

レアル・マドリードは火曜日、サンティアゴ・ベルナベウでバイエルン・ミュンヘンを迎え、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦に臨む。

この対戦には特別な歴史的意義がある。両チームはこれまで28回対戦しており、これは欧州チャンピオンズリーグ史上最も多く対戦している組み合わせであり、同大会における「最大のクラシコ」とされている。

この数字に迫る対戦は他に存在せず、次いでレアル・マドリード対ユヴェントスが22試合、レアル・マドリード対マンチェスター・シティ、そしてミラン対バルセロナがそれぞれ17試合となっている。

レアル・マドリードの公式サイトによると、対戦成績はわずかにレアル・マドリードに軍配が上がっており、45得点・42失点、バイエルン戦では13勝・4分け・11敗となっている。

レアル・マドリードはバイエルン・ミュンヘンとの直近9試合で無敗（7勝2分）を維持しており、両チームの過去4回の決勝トーナメントでの対戦では、準決勝3回、準々決勝1回でドイツのチームを破っており、そのすべてでレアル・マドリードが優勝を果たしている。

これらの対戦のうち、最も最近のものはレアル・マドリードが15度目の優勝を果たした際のもので、ホセ・ルイスが終盤に2つの決定的なゴールを決めた。

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