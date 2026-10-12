バルセロナは移籍市場での動きを続け、来季に向けて戦力を強化できる選手の獲得を模索している。その候補の一人に、インテル・ミラノに所属するフランス人MFアンディ・ディウフを加えた。イタリアのクラブで見せた際立ったパフォーマンスで注目を集めた同選手には、チェルシーとパリ・サン=ジェルマンも関心を寄せている。

移籍市場を専門とするジャーナリスト、エクレム・コヌルがイタリアの報道を引用して伝えた情報によると、バルセロナは23歳のディウフに関心を示すクラブの争いに加わった。カタルーニャのクラブのスカウトがフランス代表での最近のプレーを視察し、その身体能力とピッチ上での多彩な役割に感銘を受けたという。

ディウフは戦術的な柔軟性を備え、複数のポジションをこなす能力を持つ。中盤ではあらゆる役割で能力を発揮でき、両サイドでウイングとしてプレーすることも、左サイドバックの任務を担うことも可能だ。

さらに、フィジカルの強さと走力、攻撃構築への貢献は、速いテンポと攻守の切り替えを重視するチームにとって付加価値となる。

インテルは放出に消極的

このフランス人選手は2025年夏、ランスから約2000万ユーロでインテル・ミラノに加入した。

適応期間を経て、クリスティアン・キヴ監督の構想の中で地位を固め始め、主に右サイドバックとして起用されている。

ディウフは好調なシーズンの立ち上がりを見せ、セリエAで先発出場した5試合で3アシストを記録。これにより評価を高め、複数のヨーロッパのビッグクラブの関心を引き寄せた。

獲得に最も強い関心を示しているのはチェルシーとみられる一方、バルセロナとパリ・サン=ジェルマンは獲得に動く可能性を見極めるため、彼の成長を注視し続けている。

ただし、交渉の成立は容易ではない。ディウフはインテル・ミラノと2030年6月まで続く契約を結んでおり、イタリアのクラブは有望な選手の保持にこだわっているためだ。

現時点でバルセロナは正式なオファーを提示していないが、次の移籍市場を前に注目に値する選択肢として、強化部門の構想に入っている。

ディウフは前回の代表ウィークに、ジネディーヌ・ジダン率いるフランス代表に初招集され、9月28日のベルギー戦に出場。さらに10月5日にフランスで行われた試合にも出場した。