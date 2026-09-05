モロッコ代表のソフィアン・ブファルが、リビアのクラブ、アル・イテハドと交渉を進めており、近い将来に加入する見通しとなったことで、キャリアにおける新たな挑戦に近づいた。この動きが実現すれば、モロッコ人ウィンガーにとってクラブレベルでのアフリカの舞台での初出場となる。

モロッコの「ラジオ・マルス」によると、アル・イテハドのフロントと31歳のブファルとの交渉は進んだ段階に達しており、契約成立と正式発表の前に残っているのは、いくつかの詳細と最終的な調整の合意のみだという。

このリビアのクラブは、公式アカウントを通じてモロッコサッカー連盟のロゴを含んだ思わせぶりなメッセージを投稿し、モロッコ人選手との契約が近いという兆候を強めた。これは待望の移籍と、チームに加入しようとしている選手の正体を明確に示すものと見られている。

ブファルのアル・イテハドへの移籍は、ヨーロッパの舞台で数々の経験を積んだ長いプロキャリアを経てのものだ。彼はフランス、イングランド、スペインの複数のクラブでプレーし、その技術と複数の攻撃的ポジションでプレーできる能力によって存在感を示してきた。

また、このモロッコ人ウィンガーはカタールのアル・ライヤンで湾岸諸国の舞台も経験しており、その後フランスに戻って昨シーズンはル・アーヴルでプレーし、17試合に出場した。

正式に契約が成立した場合、アル・イテハドでの経験は、プロキャリアの大半をヨーロッパで過ごしてきたブファルにとって新たで異なる一歩となり、アフリカ大陸内でのクラブレベルでの初めての挑戦への扉を開くことになる。