ヨーロッパでの勝利後、アルテタ監督：「試合を決めた魔法のような瞬間……そして、並外れた現象」

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でスポルティング・リスボンを1-0で下し、アウェイでの勝利を収めたことに大きな喜びを示し、長期間ホームで負け知らずのチームを相手に勝利するのは困難だったと強調した。

アルテタ監督は試合後のAmazon Primeへのコメントで次のように語った。「チャンピオンズリーグ準々決勝で、ホームでいつから負け知らずなのか分からないチームを相手にアウェイで勝利できたことを非常に嬉しく思う。彼らが最後に敗れたのもヨーロッパの大会だったと思うが、それがこの任務がいかに困難であったかを物語っている」

試合中の攻撃面での課題について、彼は次のように説明した。「はい、その通りです。最終ラインに到達してポジションを確保できた時、最後の仕上げが欠けていたと感じました。 彼らの守備陣を崩すには、もっと活気とスピード、そして決定力が必要だった。ゴールが取り消されたし、あと2、3回はあと一歩のところまで迫ったが、決定的なパスが欠けていた。結局、交代選手たちの魔法のような瞬間が勝利をもたらしてくれた」。

決勝ゴールについて、アルテタは次のようにコメントした。「素晴らしいプレーだった。シーズン終盤のこの時期に必要なインパクトだ。誰もが自分の存在感を示さなければならない。今夜の選手たちは間違いなくそれを成し遂げた」。

アルテタ監督は最後に、ゴールキーパーのデビッド・ラヤを称賛し、次のように締めくくった。「彼は決定的な2つのシュートをセーブする場面があった。これがチャンピオンズリーグだ。ここには圧倒的なクオリティが集まっているため、試合は常にペナルティエリアで決着がつくものだ」。

カイ・ハフェルツがラヤを「世界最高」と評したことに対し、アルテタは次のように語った。「彼は今、まさに現象的な存在であり、加入以来、並外れたパフォーマンスを見せている。彼がチームにいてくれることは、我々にとって非常に幸運なことだ」