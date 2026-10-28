ヨン・ハイティンハ、プロサッカー界での監督復帰に断固として「ノー」

ジョン・ハイティンハはPECズウォレの新監督に就任しない。地元紙『デ・ステントル』が水曜朝に報じた。同紙によれば、ヤープ・スタムも候補から外れるという。

PECズウォレは2週間前、ヘンリー・ファン・デル・フェフトとの契約を終えることを決めた。現在はデニス・ファン・デル・レーとマイケル・ファン・デル・ウェルフの暫定指揮官コンビがチームを率いている。

暫定指揮官の下で直近2試合は、ライバルのゴー・アヘッド・イーグルスに4-1で快勝した一戦を含めて勝ち点4を獲得。それでもPECは新監督を探し続けている。

その最有力候補はレネ・ハーケだったが、本人は就任を辞退した。また、スタムとケース・ファン・ウォンデレンにはクラブから接触していないと、『デ・ステントル』は報じている。

一方、同紙の記事からは、ハイティンハには接触していたことがうかがえる。「現在仕事のない監督のリストから、ジョン・ハイティンハの名前も消していい。彼は引き受けない」と記されている。

同紙は、PECでの仕事が監督にとって魅力的でない理由を二つ挙げている。まず、現スタッフは就任したばかりで選手たちとの関係も良好なため、自身のアシスタントを連れてくることはできない。

さらに、現時点では選手を獲得できない。移籍市場が開くのは3カ月後であり、当面は選手編成に影響を及ぼせない。